“Villa de Capoa finalmente aperta di domenica, ma il contorno è desolante” (LA SEGNALAZIONE)

“La domenica mattina FINALMENTE Villa De Capoa risulta essere aperta. E’ una splendida notizia per chi, come me oggi, rimane in città durante questa torrida estate… Fino a qualche anno fa, infatti, la domenica la villa rimaneva sigillata lasciando fuori i pochi sfortunati che cercavano refrigerio ed ombra in città. Si entra e si ritrova quel fresco e quel profumo di mortella di cui era piena la mia memoria olfattiva infantile… e fin qui tutto bene. Quando tuttavia provo a confrontare i ricordi visivi a la realtà che mi circonda non trovo riscontri positivi. La villa é desolatamente vuota e spoglia di bambini e di giochi. L’angolo a loro dedicato ha i giochi ormai logori e inutilizzabili, rimane “in piedi” una sola ed unica altalena. La fontanella ad essi dedicata, al pari di ciò che la circonda, é inutilizzabile, transennata da strisce bianche e rosse. La villa é frequentata per lo piu da padroncini di animali, che lasciano i loro bisogni senza raccoglierli incuranti delle conseguenze sull’igiene del luogo. E che il profumo della mortella non potrá coprire, in quanto vaste parti di siepi sono ormai venute meno. Provo a cercare conforto in una bibita, ma anche il chiosco che ricordavo in funzione risulta transennato. E in quel momento mi chiedo perché é così facile organizzare eventi per chi ha la voglia di dimostrare la propria diversità e risulta invece impossibile tutelare dall’abbandono e dal degrado luoghi in cui sarebbe normale sentire il dolce frastuono di bambini che giocano in una afosa e normalissima domenica d’estate”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp