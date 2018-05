Villa de Capoa, chiuso l’ingresso secondario (SEGNALAZIONE)

La domanda questa volta ce la pone un nostro lettore, Valerio, il quale chiede a chi possa eventualmente rispondere, come mai l’ingresso di Villa de Capoa a Campobasso che affaccia sull’ingresso del poliambulatorio dell’Asrem, lato piazza della Vittoria, sia chiuso alle 12.27 quando il cartello che campeggia sulla cancellata indica l’orario di apertura dalle 9 alle 22. Ad onor del vero l’ingresso principale di piazza Savoia è regolarmente aperto, ma Valerio chiede se esista un motivo per il quale non si possa entrare in villa da quello secondario.

