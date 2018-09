Vigili del Fuoco, Cristina D’Angelo lascia il Comando Provinciale di Campobasso

CAMPOBASSO

Un saluto di commiato sobrio, ma a tratti anche intenso, quello di Cristina D’Angelo che questa mattina si è ufficialmente congedata dal Molise da Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso per assumere un altro incarico di prestigio a Roma quale dirigente del Servizio Ispettivo Nazionale. Giovane e determinata, ha avuto modo di trasmettere tutta la sua esperienza (ed acquisirne altra) durante i due anni che ha trascorso al vertice del comando provinciale di uno dei Corpi più amati ed apprezzati dagli italiani. Mai sopra le righe, l’efficienza fra gli obiettivi principali, l’unità della squadra con uno sguardo privilegiato ai cittadini e alle loro esigenze. Cristina D’Angelo può dire di aver ben svolto i suoi compiti che, nell’arco di questi due anni, sono stati molteplici e anche molto complessi. A partire dagli ultimi interventi per la gestione dell’emergenza sisma a metà agosto. Nel giro di meno di un mese i Vigili del fuoco sono stati chiamati a ben 2223 interventi che, oltre alla gestione dell’allarme generato dalle scosse, hanno riguardato le verifiche di inagibilità degli edifici nei paesi del Basso Molise che gravitano attorno all’epicentro. Terremoto, ma non solo. Perché i Vigili del fuoco e il loro numero di emergenza 115, sono il primo appiglio di ogni cittadino in difficoltà. Dall’emergenza neve del 2017 agli interventi numerosissimi per gli incendi che caratterizzano la stagione estiva. In attesa che il suo incarico venga ricoperto da un nuovo funzionario ancora da nominare, le funzioni di comando provinciale sono attribuite al Direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, Gaetano Vallefuoco.