Vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza di un albero

CAMPOBASSO. Sono al lavoro i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di un grande pino marittimo presente da anni nella zona di San Giovanni dei Gelsi, all’uscita di via Lombardia della tangenziale. Un albero che ormai rappresenta un punto di riferimento per i cittadini la cui stabilità è stata messa a dura prova dagli eventi atmosferici degli ultimi giorni.

