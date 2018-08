Vigile del Fuoco per un giorno, a Campitello l’evento “Pompieropoli”

L’Associazione Vigili del Fuoco di Campobasso (pensionati vigili) ed il personale del Comando provinciale di Campobasso nella giornata di ieri 11 agosto presso la stazione sciistica di Campitello Matese hanno organizzato una spettacolare “Pompieropoli”, evento dedicato ai bambini che per qualche ora diventano Vigile del Fuoco.

Percorsi di gioco e simulazione pratiche e teoriche di intervento per imparare tecniche di base per spegnimento degli incendi e il soccorso. L’evento, svoltosi in un clima di giocosa allegria, ha visto la presenza del Presidente dell’associazione, ing. Fratangelo, e del Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso, ing. D’Angelo, oltre a tanti pensionati dei VVF e personale operativo con mezzi operativi.

