Vigile del fuoco molisano morto in Lombardia, il cordoglio del presidente Frattura

“Il Molise piange oggi una persona bella, pronta a mettere a rischio la sua vita per aiutare gli altri. Pinuccio La Vigna è morto operando da vigile del fuoco, missione che da volontario ha abbracciato sempre con passione e determinazione. Un cuore buono e altruista, il suo, di una generosità non comune: non è da tutti impegnare il proprio tempo libero in un mestiere tanto importante quanto rischioso.

E’ anche nostro il dolore che colpisce la comunità di Cercepiccola, il paese dal quale Pinuccio è partito anni fa e nel quale è sempre tornato, dimostrando un attaccamento vero e sincero alla nostra regione.

La tragedia avvenuta a San Donato Milanese riporta la nostra attenzione anche al delicato tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, priorità assoluta in tutti i settori. Alla famiglia La Vigna tutta la nostra sentita vicinanza”.

Il cordoglio del presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura, per la morte del vigile del fuoco molisano avvenuta la notte scorsa in Lombardia.

