Vietri, arriva la proposta di trasformare la struttura in polo di eccellenza

LARINO. La proposta è semplice e punta a rilanciare il Vietri di Larino trasformandolo da ospedale declassato “e con pochi servizi” a “polo di spicco non solo del Molise ma anche del centro sud Italia”. E’ questa la proposta che è stata presentata nel corso del consiglio comunale monotematico richiesto dalla minoranza al Comune di Larino. Una proposta che parla chiaro: trasformare il Vietri attuando una ipotesi di gestione alternativa pubblico-privata che preveda l’apertura di un polo chirurgico di eccellenza che andrebbe a favorire la mobilità attiva sul territorio integrando le attrezzature esistenti, come la camera iperbarica, anche per la cura delle malattie ossee. Una proposta che ha ottenuto l’approvazione da parte della maggioranza al Comune di Larino e che, adesso, sarà oggetto di un ulteriore consiglio comunale.

