Videosorveglianza, installate nuove telecamere in città

CAMPOBASSO. Dopo uno stop durato circa 4 mesi, sono riprese le operazioni di installazione delle telecamere previste nel sistema di videosorveglianza cittadino disposto dal Comune. In questa settimana, infatti, sono state avvistate nuove apparecchiature, nella zona Nord della città e a Vazzieri in corrispondenza delle rotatorie. Il capoluogo, dunque, si arricchisce di nuovi ‘occhi’, sempre salvaguardando la privacy dei cittadini, e al fine di garantire una maggiore sicurezza per i residenti e scongiurare i numerosi atti di vandalismo che ultimamente si sono verificati in città. Ulteriori telecamere saranno installate anche la prossima settimana. L’obiettivo prefissato è quello di arrivare a 140 apparecchiature solo su Campobasso, secondo quanto previsto dal progetto della commissione mobilità di Palazzo San Giorgio.

P.G.

