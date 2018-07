Videosoccorso attivi sul sito Asrem, al via la sperimentazione

CAMPOBASSO. Come annunciato nei giorni scorsi, è attivo da oggi il servizio di VideoSoccorso messo in campo dall’Asrem e dalla Regione Molise. All’interno delle pagine del nuovo portale aziendale www.asrem.gov.it, nella sezione Servizi al cittadino, è possibile accedere allo spazio che rappresenta una sperimentazione del servizio, utile soprattutto per l’utenza, che potrà consultare in tempo reale lo stato di affollamento delle strutture di Pronto Soccorso di Campobasso, Isernia e Termoli. “Un modo per migliorare il grado d’umanizzazione delle Strutture ospedaliere regionali – si afferma dall’Asrem – piccoli passi di e-health utili per sostenere il cambiamento e per assicurare maggiori servizi ai cittadini, favorendo l’evoluzione del servizio sanitario regionale.” La pagina è infatti collegata direttamente al sistema informativo dei PS ed è “agganciata” ai monitor installati all’interno delle sale d’attesa dei PS. Per i Pronto Soccorso di interesse è quindi possibile visualizzare le seguenti informazioni: numero di pazienti in visita, distinti per codice colore; numero di pazienti in arrivo da 118, distinti per codice colore; numero di pazienti in attesa di visita, distinti per codice colore; tempo massimo di attesa di visita attuale per i codice colore; stima dei tempi di attesa previsti per i nuovi accessi con codice colore. All’interno di questa pagina, che si aggiorna automaticamente, il VideoSoccorso mostra l’affollamento in tempo reale delle strutture di Pronto Soccorso, dando la possibilità anche agli operatori sanitari e ai Medici di Medicina Generale di individuare quelle più vicine e meno affollate, ciascuna con i rispettivi tempi di attesa e durata media del percorso assistenziale.

