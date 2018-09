Viadotto Sente, vertice in Prefettura sulla drammmatica situazione di pendolari e studenti (VIDEO)

Riunione in Prefettura ad Isernia Indietro 1 di 4 Avanti

ISERNIA

Tavolo tecnico in Prefettura ad Isernia sul futuro del viadotto Sente. Alla riunione con il Prefetto Guida hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni delle Province di Isernia e Chieti, forze dell’ordine e imprese di trasporto. Il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, ha espresso tutta la sua preoccupazione per la chiusura del ponte che collega l’Alto Molise e l’Abruzzo.

Arturo Scopino, consigliere della Provincia di Chieti con delega alla Viabilità, ha parlato di situazione drammatica per i comuni dell’Alto Vastese dopo la chiusura del viadotto Sente. A seguito della chiusura del viadotto, infatti, i tempi di percorrenza per raggiungere Agnone e gli altri paesi dell’Alto Molise sono diventati lunghissimo, mettendo in crisi l’indotto economico dell’intero territorio.

