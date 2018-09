Viadotto Sente, la soluzione di Lorenzo Coia (VIDEO INTERVISTA)

ISERNIA

Il presidente della Provincia di Isernia chiede alla Regione di riprogrammare i circa 3 milioni di euro che la giunta Frattura, di concordo con i sindaci, aveva stanziato per le strade provinciali dell’Alto Molise per destinarli alla messa in sicurezza del viadotto Sente. Vista l’urgenza della situazione i fondi potrebbero essere utilizzati per i lavori sul viadotto a confine tra Molise e Abruzzo, attualmente chiuso e che rischia di crollare da un momento all’altro.

IN ALTO, LA VIDEO INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA LORENZO COIA