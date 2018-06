Via Ferrari come una discarica prima del passaggio dei Misteri

Bicchieri di plastica, sacchetti, cartacce abbandonate dopo il sabato sera che ha radunato centinaia di giovani. In via Ferrari – luogo clou della movida – lo scenario della domenica mattina non è dei migliori, con segnali di inciviltà sempre pronti a fare capolino (una tendenza, quest’ultima, preoccupante) e operazioni di pulizia, di competenza dell’assessorato all’Ambiente Ramundo, che sono partite in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Tutto risolto nel giro di qualche ora ma il risveglio, come segnalato da alcuni residenti, non è stato in linea con le attese.

Foto Paolo Pasquale e Laura Palange

