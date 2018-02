Via Crispi. Studi di vulnerabilità, annunciata interrogazione Cancellario in Consiglio

CAMPOBASSO. Sarà discussa nella seduta di Consiglio comunale in programma domani una interrogazione presentata dalla consigliera di opposizione Cancellario (Dp) avente ad oggetto gli “studi di vulnerabilità della scuola materna di via Crispi”, i cui risultati tardano ad arrivare rispetto alle scadenze preventivate dall’amministrazione.

Il sindaco Battista, intervenuto ad Op Channel, era tornato sull’argomento. “Sulle scuole è in atto un piano di costruzione ampio ed un altrettanto vasto piano di ricognizione, studiato appositamente con l’Unimol. Dagli esiti che emergeranno, valuteremo l’entità della spesa e quali interventi attuare, partendo dal presupposto che questa amministrazione ha in mente la costruzione di ulteriori nuove scuole. In itinere, c’è anche il nuovo plesso di via Crispi”.