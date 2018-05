Via Corsica chiusa per lavori

TERMOLI – La Crea Gestioni S.r.l. comunica che domani, 29 maggio 2018, saranno effettuati i lavori di riparazione straordinaria della fogna sottostante al Ponte Sei Voci a salvaguardia dell’igiene pubblica e privata.

Per l’effettuazione dei lavori, sarà necessaria la chiusura del tratto stradale a ridosso del Ponte, dal numero civico 112 al numero civico 132 di via Corsica, dalle 21 di domani fino alle ore 6 dì mercoledì 30, per lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

