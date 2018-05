Verde pubblico, il comune prepara interventi in aree centrali

CAMPOBASSO. L’amministrazione comunale prepara alcuni interventi mirati nelle zone centrali della città. Dopo le varie segnalazioni dei cittadini, che lamentavano una scarsa attenzione per aiuole e fioriere, il sindaco ha confermato tramite facebook l’imminente operazione per migliorare il decoro. “Gentilissimo sindaco – si legge in alcuni dei messaggi inviati al primo cittadino – passeggiando per il corso della nostra bella città ci siamo accorti di quanto sia indispensabile un importante intervento di manutenzione aiuole, oltre che un riposizionamento o ripristino del decoro per le fioriere ormai famose del centro”.

Pronta la risposta del primo cittadino che ha spiegato: “Concordo e ringrazio per le segnalazioni. Riprenderemo – ha scritto Battista – i lavori indicati nel più breve tempo possibile”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp