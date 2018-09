Venti borse lavoro per assistenza scolastica ai disabili

Il Comune di Campobasso, con propri fondi di bilancio, intende finanziare ed assegnare 20 borse lavoro per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di venti giovani inoccupati o disoccupati, acquisendo o potenziando la formazione e l’esperienza nel campo dell’assistenza scolastica specialistica agli alunni disabili frequentanti le scuole dell’obbligo cittadine. La borsa lavoro prevede la formazione preliminare di base in materia di sicurezza del lavoro e formazione specifica nel campo dell’assistenza scolastica specialistica agli alunni disabili. I beneficiari svolgeranno servizio presso le scuole dell’obbligo del Comune di Campobasso. La borsa lavoro ha una durata di 11 settimane, indicativamente dall’11 ottobre al 22 dicembre 2018, con un impegno settimanale di 30 ore. E’ previsto un compenso mensile lordo di 600 euro. Posso fare domanda i giovani dai 18 ai 35 anni, residenti a Campobasso o in uno dei comuni appartenente all’Ambito Sociale di Campobasso. È richiesta la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 3 ottobre, compilando l’apposito modello allegato al bando, in distribuzione presso Palazzo San Giorgio o scaricabile dal sito internet dell’amministrazione capoluogo. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mano presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona di via Cavour numero 5.