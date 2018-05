Vent’anni a guardia del Molise (l’editoriale)

di Mimmo di Iorio

Vent’anni al servizio del Molise. Vent’anni trascorsi a raccontare questa terra. Pagine della storia di una regione alla continua ricerca di riscatto. Vi abbiamo parlato dei fatti che accadono in Molise. E lo abbiamo sempre fatto con equilibrio ed onestà, lasciando ai lettori e ai cittadini commenti e giudizi. Una ‘formula’ che evidentemente ha pagato se Il Quotidiano del Molise è leader delle vendite in edicola e di gran lunga il più letto nella sua versione online. Siamo stati i primi ad intercettare il futuro. La carta, prima o poi, cederà il passo all’informazione sul web. E il Quotidiano già da tempo è pronto a questa nuova sfida. Grazie alla credibilità conquistata sul campo. In vent’anni trascorsi sempre dalla parte dei cittadini. Nostro unico interlocutore. E nostro solo padrone. Il Quotidiano del Molise ha contribuito alla crescita di questa terra perché ne ha raccontato pregi e difetti. Ha dato voce a chi mai l’avrebbe avuta ed ha portato sulle sue pagine drammi e gioie di un popolo umile che non conosce resa. Con il cuore che versava lacrime abbiamo scritto della tragedia di San Giuliano di Puglia. Con la luce negli occhi abbiamo celebrato la visita di Papa Francesco in Molise, il Papa degli ultimi che ha scelto la nostra terra tra le prime da visitare. E poi gli epici successi del Campobasso e le sue puntuali discese negli inferi: specchio fedele di un popolo destinato alla sofferenza, ma mai domo. Abbiamo portato il Molise alla ribalta nazionale durante le recenti elezioni regionali. I media hanno scelto il Quotidiano per farsi raccontare come una piccola terra potesse influenza il governo di Roma. E inevitabilmente ne hanno celebrato anche le ricchezze. Paesaggistiche, culturali e gastronomiche. Ma ne hanno evidenziato allo stesso tempo le contraddizioni e un turismo che potrebbe essere volano, ma che stenta a decollare.

Vent’anni sono trascorsi da quello che sembrava un sogno ma è che è diventato nel tempo una solida realtà. Continueremo a raccontare i fatti del nostro Molise. Con passione ed obiettività. Restando cani da guardia, mai da salotto. Con il chiodo fisso della tutela degli interessi dei cittadini che abitano questa terra. E’ anche grazie a loro se dopo vent’anni siamo ancora qua.



