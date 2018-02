Venittelli: “Iorio non ha fatto nulla per il Molise. E’ ora di mandarlo a casa”. L’ex presidente replica…

Benzina sul fuoco della campagna elettorale in basso Molise dove la candidata del Partito Democratico per il Senato, Laura Venittelli, ha lanciato un attacco frontale a Michele Iorio, candidato a sua volta, sempre al Senato, nelle fila di Noi con l’Italia. Sotto la lente della Venittelli il mancato impegno politico da parte dell’ex Governatore ed ex deputato proprio durante i suoi anni di mandato. “Da parte sua non ci sono state interrogazioni, proposte di legge o risoluzioni. Adesso basta con Iorio e con i figli politici dello iorismo”. A stretto giro di posta è arrivata anche la risposta dell’ex Governatore che ha parlato di una “caduta di stile di chi sa che non sarà eletto. Dovrebbe provare a chiedere ai lavoratori dell’ex Zuccherificio se oggi stanno meglio di ieri”.

