Veneziale: “Parola d’ordine: legalità. Il Molise deve essere una regione sicura”

“C’è una parola messa al bando, negletta dimenticata, in questa campagna elettorale, ma non per me. Legalità. E il suo corollario: sicurezza”, così si esprime il candidato presidente della Regione Molise per il centrosinistra, Carlo Veneziale. “Il Molise è sempre stata un’isola felice, ma è una regione circondata da aree ad alta densità mafiosa e camorristica. Per quanto tempo ancora resteremo un’isola felice? I temi della lotta alla mafia e della sicurezza sono centrali. Ho avuto modo di incontrare tanti operatori della sicurezza: poliziotti, forze dell’ordine. Gente di cuore che rischia la vita, spesso per stipendi inaccettabili. Lamentano mancanza di uomini, infrastrutture, investimenti. Non va. Il mio Molise è e deve essere una regione sicura. Una regione bonificata da malaffare e da criminalità. Per fare questo, sono pronto a costituire una cabina di regia che coinvolga tutti e si faccia portavoce di queste istanze presso il Governo. Dobbiamo garantire un futuro di pace e di serenità ai nostri figli. Per fare questo – conclude l’ex assessore – è necessario che la politica tenga sempre al centro il tema della legalità e che si impegni a fare investimenti seri per tutti gli operatori della sicurezza. Questo è il mio impegno”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp