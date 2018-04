Veneziale a incontro Acem: “Priorità pagamenti puntuali imprese e PA efficiente”

CAMPOBASSO. “Pagamenti puntuali alle imprese insieme ad una Pubblica Amministrazione efficiente”. Queste le priorità emerse ed esposte del candidato presidente del centrosinistra, Carlo Veneziale, nel corso dell’incontro programmatico con i costruttori ACEM tenutosi questo pomeriggio. “Obiettivo: centrale unica di pagamento, così i soldi arrivano subito alle imprese e non si perdono nei mille rivoli della spesa pubblica – sottolinea l’assessore regionale uscente in corsa alla carica di presidente il 22 aprile – Poi, ci sono le partite del post sisma e della messa in sicurezza antisismica degli edifici. Un settore, quest’ultimo, dove ci sono praterie, non solo per le imprese, ma per i lavoratori e per le famiglie. Ecco i miei impegni concreti”.

