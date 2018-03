La Processione del Cristo Morto torna ad emozionare tra fede e rispetto della tradizione

CAMPOBASSO. Scandita dal suono sordo della grancassa, in una giornata allungata dall’ora legale e blindata dal silenzio, la processione del “Teco Vorrei” si snoda per le strade cittadine. Echeggiano, le parole gravi del commiato, sotto il cielo olivastro che specchia il calvario e la morte di nostro Signore. A partire da via Marconi, prima di procedere nel budello, il centro storico, la città vive un comune sentire, tanto intenso quanto umano, in un connubio di fede, di speranza e Tradizione. Ed anche la folla, commossa, assiepata, diviene tutt’una coi partecipanti al mesto corteo. Il costo è quello di ripeterci, ma il Venerdì Santo, a Campobasso, è “Teco Vorrei, o Signore”. Nella musica del De Nigris e nei versi del Metastasio si trasfonde, difatti, il sentimento provato da ognuno nel cuo- re. Un sentimento di tristezza (“sono infermo e lasso”/nella “doglia atroce”), che si schiude, infine, alla speranza della Resurrezione (“donami tu coraggio”/”non m’abbia da smarrire”). Solo al silenzio è dato incunearsi tra ua strofa ed un altra; surreale, esso ascende sino alle flebili nubi, in un tramonto che, quest’anno, tarda ad arrivare. Quando suono ed immagine sono uniti a formare un unico messaggio, il linguaggio diviene complesso, ma, allo stesso tempo, chiaro ed efficace. La cromìa domina su tutto, cogli impermeabili neri degli uomini e le velette ricamate delle donne. E’ il nero del manto della Madonna, puntinato dal dorato delle stelle, che fa il paio col rosso della rosa che Gesù Morto stringe al suo petto. La mestizia ed il senso di fugacità di tutte le cose increspano l’aria, rendono attoniti, strozzano in gola. Mentre le croci e il sudario ricordano il “Re dei Re”, che, nel nome di un disegno salvifico, si è donato, trattandoci non secondo i nostri peccati ma secondo la sua infinita misericordia. La processione fiancheggia i luoghi del dolore, il carcere e – in passato – il vecchio ospedale, in fondo al Corso. La preghiera del detenuto, sceso tra la folla, e la riflessione sui drammi che attanagliano la nostra società caratterizzano la sosta in via Cavour, prima che la curva a gomito riconnetta corso Bucci a viale Elena. E’ una fiaccolata, dall’alto, un procedere mai stanco in un continuum di saldi proponimenti. D’altronde, come la scorsa via Crucis al Colosseo ha evidenziato, “lungo il cammino che porta il Signore al Golgota, e poi al sepolcro, ci sono gli uomini, le donne, persino i bambini violentati, umiliati, torturati, assassinati, sotto tutti i cieli”. “C’è ogni povero che è nudo, prigioniero, assetato”. “C’è il pianto delle donne, che non manca mai in questo mondo”, insieme a quello “dei bambini terrorizzati, dei feriti nei campi di battaglia che invocano una Madre, dei malati e dei morenti sulla soglia dell’ignoto”. Dal Corso, il canto è ininterrotto; poi vi sono via Marconi e l’ingresso in Chiesa. A Santa Maria il tripudio d’emozioni, col rientro delle statue e le voci che sembrano voler frantumare le antiche vetrate, col centro storico come cassa di risonanza. I toni più forti traducono la partecipazione dell’uomo al dolore, grande e vacuo, che sembra non ammetta requie, sino a quando si comprende che, forse, una strada diversa -e salvifica-per chi si è redento è possibile. E così, “le menzogne che ambiscono a regnare sui nostri cuori o la follia dei torturatori e di chi li comanda” cedono alla “dolcezza di Dio, in visita nel nostro Inferno”. E’ il mistero di un Amore che straripa e in cui tutto il male è inghiottito.

Francesca Muccio