Venerdì 19, Di Maio e Di Battista a pochi metri da Berlusconi

CAMPOBASSO. Mancano appena 4 giorni al tanto atteso appuntamento elettorale del prossimo 22 aprile che sancirà il nome del prossimo Governatore della Regione Molise. E giunti al rush finale la parata di big in Molise si fa più intensa. In particolare, venerdì 20 aprile, il centro di Campobasso si trasformerà in una vera e propria arena politica con un testa a testa a suon di comizi tra centrodestra e MoVimento 5 Stelle. Infatti, quasi in contemporanea a contendersi le due principali piazze del centro cittadino saranno i vertici del MoVimento 5Stelle, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista e l’ex premier Silvio Berlusconi. I primi in saranno P.zza Prefettura alle ore 21 e il secondo in Piazza Municipio alle 21,30. A poca distanza l’uno dall’altro i leader tireranno la volata ai rispettivi candidati alla presidenza della Regione Molise: Andrea Greco (M5S) e Donato Toma (Centrodestra).

Un’occasione bizzarra e sicuramente non scontata che attirerà simpatizzanti, curiosi e indecisi dell’ultimo minuto che inonderanno il centro cittadino e in vista, dei due appuntamenti elettorali il sindaco Antonio Battista si è affrettato a emanare l’ordinanza di divieto transito e sosta in P.zza Pepe e P.zza Vittorio Emanuele, proprio per consentire il regolare svolgimento degli eventi e la sicurezza dei cittadini.

Di seguito, il programma delle ultime tappe di campagna elettorale di Di Maio e Di Battista e di Silvio Berlusconi.

PROGRAMMA MOVIMENTO 5 STELLE:

Giovedì 19

Ore 18:00 – Trivento – Incontro pubblico (Piazza Calvario. In caso di pioggia Sala Polifunzionale in Via Marconi) – DI BATTISTA / GRECO

Ore 21:00 – Agnone – Incontro pubblico – (Piazza Plebiscito. In caso di pioggia Teatro Italo-Argentino in Corso Vittorio Emanuele) – DI BATTISTA / GRECO

Venerdì 20

Ore 18:00 – Termoli – Incontro Pubblico – (Piazza Duomo. In caso di pioggia sala Hotel Meridiana) – DI MAIO / DI BATTISTA / GRECO

Ore 21:00 – Campobasso – Incontro pubblico (Piazza Prefettura o in alternativa Piazza Municipio) – DI MAIO / DI BATTISTA / GRECO / TAVERNA / CASTALDO

PROGRAMMA SILVIO BERLUSCONI:

Giovedì 19

Ore 11:00 – Agnone – Visita alla Pontificia Fonderia Marinelli – Incontro con i cittadini (Via Felice D’Onofrio,14)

Ore 16:30 – Bagnoli del Trigno – Incontro con i cittadini presso la Domus Area

Venerdì 20

Ore 10:30 – Larino – Incontro con i cittadini presso la sede del Comune, (P.zza Duomo, 44)

Ore 12:00 – Casacalenda – Passeggiata e incontro con i cittadini in P.zza Mercato

Ore 17:30 – Campobasso – Visita presso il pastifico ‘La Molisana’

Ore 21:30 – Campobasso – Comizio di chiusura (P.zza Prefettura)

