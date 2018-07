Venafro, tornano i parcheggi a pagamento in città

VENAFRO. A giorni le strisce blu nella città di Venafro torneranno a pagamento. Forse già dalla prossima settimana. Nella mattinata di ieri, infatti, gli operai specializzati della nuova ditta appaltatrice ha già posizionato e pronte all’uso, le nuove macchinette parcometri. Ricordiamo che tra le novità della nuova gestione ci sarà che su corso Molise e via Roma, non sono previsti i parcheggi a pagamento, invece in altre zone, dove sono previste le strisce blu, è stata data agli automobilisti una tolleranza di circa 10 minuti.

Dopodiché, grazie ai sensori, arrivano i controllori per sottoscrivere il verbale. Invece chi vuole sottoscrivere gli abbonamenti può rivolgersi all’ufficio comando della Polizia Municipale di Venafro. Gli orari delle soste a pagamento vanno in azione la mattina dalle ore 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20. Le tariffe resteranno invariate.

