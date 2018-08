Venafro, sold out per La Traviata

Sold out per lo spettacolo lirico “La Traviata”, che si terrà il prossimo 26 agosto a Venafro. “L’Opera al laghetto”, che fa parte del progetto “Turismo è Cultura” 2018, varato dalla Giunta regionale e voluto dall’assessore Vincenzo Cotugno, fin da subito ha riscosso grande interesse.

Purtroppo la disponibilità di posti a sedere non è riuscita a soddisfare tutte le richieste di biglietti arrivate alla Pro-Loco, e per questo l’assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno, unitamente al presidente Toma, ha manifestato la disponibilità a procedere all’organizzazione di una replica dell’atteso evento, da tenersi il giorno successivo, il 27 agosto.

Oltre duemila sono state le richieste pervenute in questi ultimi giorni da tutti i centri della regione e da fuori Molise, a fronte di una disponibilità di 536 posti a sedere, nel pieno rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza in occasione di eventi legati allo spettacolo e aperti al pubblico.

“Innanzitutto voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per l’enorme interesse che sta riscuotendo l’evento de “La Traviata”, rivelatasi un successo ancor prima della sua esecuzione” afferma l’assessore Cotugno “un segnale che l’intero progetto regionale di “Turismo è Cultura”, di cui l’Opera al laghetto fa parte, sta ricevendo quell’interesse e apprezzamento che, unitamente al presidente Toma, ci aspettavamo. Ho assistito in questi giorni alla grande, direi inaspettata, richiesta di partecipazione alla Traviata per la quale non eravamo in grado di poter soddisfare tutte le richieste.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp