Venafro, ausiliari del traffico sulle bici elettriche

VENAFRO. E’ appena ripartito a Venafro il rinnovato servizio delle strisce blu e tra le novità una è stata particolarmente notata dai venafrani. I nuovi ausiliari del traffico, questa la denominazione di coloro che sono preposti al controllo della regolarità delle soste all’interno delle strisce blu, si spostano in città a bordo di biciclette

elettriche per dare maggiore puntualità e tempestività ai propri interventi.

In effetti tali ausiliari, che sono in prevalenza del gentil sesso, girano in lungo e in largo l’abitato cittadino per verificare la regolarità delle soste ed eventualmente sanzionare.

di Tonino Atella Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp