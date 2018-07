Veicoli elettrici, Molise e Abruzzo escluse dai fondi

CAMPOBASSO. In occasione della riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prevista mercoledì prossimo, la Commissione Infrastrutture e mobilità, in seduta straordinaria, discuterà della proposta di ordine del giorno per assicurare la partecipazione delle Regioni Abruzzo e Molise al Programma Nazionale per l’installazione di Infrastrutture per la Ricarica dei veicoli Elettrici (PNIRE).

Le due regioni, infatti, non figurano nel programma di investimenti stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito dell’attuazione del Dpcm 1 febbraio 2018 sulle reti di ricarica per auto elettriche, pubblicato il 20 giugno scorso sulla Gazzetta Ufficiale.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp