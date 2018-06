Vax, no vax, un dilemma tutto italiano

In un paese che si dice civile, il tema “Vaccini” non dovrebbe nemmeno venir pensato. Perché ciò accade in Italia? Di primo acchito, verrebbe da rispondere perché la disoccupazione imperante e la rassegnazione che ne deriva, lasciano libero il cervello di pensare a cose astruse come quella di arrivare a negare la possibilità di non contrarre malattie, imposta ai bambini, cittadini di domani.

Il problema è più elementare di quanto sembri: la gente, prima di essere numero o votante, è da contare come persona, con tutti i pregi ed i difetti che possano essere insiti in ogni essere umano. Non considerando i difetti, occorre passare ad uno dei pregi, del quale la classe dirigente, a qualsiasi momento storico o ideologia ci si riferisca, per scarsa cultura o preciso calcolo, normalmente non vuol sentir parlare, pena il risveglio dal torpore nel quale il popolo deve vivere per evitare di pensare: il volersi informare.

Le religioni sono tali perché servono per l’appunto a relegare le coscienze. La politica approfitta di ciò per ottenere quanto di illecito deriva da questa presa di posizione, ma le coscienze stanno iniziando a svegliarsi, complice la volontà di superare i dettami imposti da una “scuola” che per decreto e contro la volontà e l’abnegazione di buona parte del corpo docente, s’impegna sempre di più a non insegnare ciò che permette di vivere al meglio la vita di ognuno. Il risultato è la seria presa in considerazione del proverbio che sostanzialmente recita: chi fa da sé, fa per tre. E’ in quest’ottica che va considerata la reazione di coloro che, non informati, preferiscono andare contro la Legge, piuttosto che accettare supinamente i “consigli” di una classe dirigente o scientifica che dir si voglia, validi obiettivamente, ma considerati deleteri perché imposti.

Il problema della mancanza d’informazione, in Italia è importante. In Molise, dove d’informazione di settore ce n’è poca in tutto e là dove si può trovare qualche valida nota, capita sia condizionata da chi, in alternativa, pone il bavaglio, come mafia che non spara insegna: il problema è serio.

Una capillare informazione su ciò che si riceve per il bene di tutti, risolverebbe un problema nato morto? Un approfondimento quindi, non sul numero e sulla qualità dei vaccini, ma anche sul: perché ci si pone il problema nel 2018?

Vittorio Venditti

