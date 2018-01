Vandali danneggiano i gommoni del ‘Circolo della Vela’, ingenti i danni

TERMOLI. Sono ingenti i danni arrecati dalle mani ignote che questa notte hanno tagliato i gommoni utilizzati dal ‘Circolo della Vela’ per la sicurezza dei ragazzi che fanno le gare o le esercitazioni. Ad accorgersi di quello che era successo è stato il custode della rimessa che questa mattina ha notato i gommoni che si erano come ‘afflosciati’. Quando si è avvicinato per capire cosa fosse successo si è reso conto che erano stati tagliati sotto e ai lati, in modo tale da renderne impossibile la riparazione. Grande l’amarezza non solo dei titolari ma anche dei bambini che non potranno allenarsi.

