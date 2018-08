Vaccini, il consiglio regionale vota a maggioranza ordine del giorno su estensione obbligo

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale del Molise in riunione oggi e terminato poco fa (ore 15,45) ha votato a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri del M5s, un ordine del giorno a firma dei consiglieri di minoranza del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, con il quale si impegna il presidente della Regione, Donato Toma (centrodestra), a promuovere la discussione di una legge regionale che renda obbligatorie le coperture vaccinali. L’odg votato dall’Assemblea regionale fa riferimento in particolare alla proposta di legge del gruppo Pd che prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale, per i bambini compresi nella fascia di età da zero a tre anni, anche per quelle raccomandate ai minori dal Piano nazionale prevenzione vaccinale.

“Siamo molto soddisfatti per la sensibilità dimostrata dall’intero Consiglio Regionale – ha affermato in una nota Micaela Fanelli, firmataria della proposta di legge sull’obbligatorietà dei vaccini – che stamattina ha deciso, con l’astensione dei consiglieri dei 5 Stelle e del consigliere Calenda, di trasformare l’interrogazione urgente in merito alle vaccinazioni per i minori di età presentata dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico (che nella giornata di ieri ha anche depositato una specifica proposta di legge) in un ordine del giorno che impegna il Presidente della Giunta a promuovere, con urgenza, la discussione di una legge regionale, che renda obbligatorie le coperture vaccinali.

Un tema trasversale alle diverse posizione politiche – continua il consigliere dem – che guarda soltanto al benessere della comunità e alla tutela del diritto alla salute. E oggi, il Consiglio regionale del Molise ha scritto una pagina importante, dimostrando lungimiranza e capacità nell’affrontare un tema, quello dei vaccini, sul quale non è possibile arretrare, mettendo a rischio non solo la salute degli alunni, ma dell’intera popolazione.

Non sarà così, almeno in Molise, perché grazie all’iniziativa del Pd, alla sensibilità del Consiglio e al coraggio della maggioranza, con la posizione isolata dei 5 Stelle e quella minoritaria della Lega, la nostra Regione – conclude l’ex segretario del Pd – si pone in questo modo all’avanguardia fra le regioni italiane, dimostrando di riuscire a fornire nell’immediato soluzioni condivise, nell’unico interesse dei cittadini”.



