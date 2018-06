Vacanze in Molise, la regione è la più conveniente d’Italia per le case vacanza

Quando si tratta di prenotare una casa vacanza nella quale poter soggiornare per il periodo estivo, non vi sono grandi dubbi su quale sia la scelta più economica. Il portale Holidu, un punto di riferimento per chi vuole trovare la migliore soluzione di soggiorno in case vacanza, ha infatti presentato uno studio sui prezzi delle mete più popolari, decretando il Molise quale regione meno onerosa e a buon mercato.

Stando alle elaborazioni compiute dal portale, infatti, un pernottamento in una casa vacanza molisana in alta stagione costerebbe 99 euro a notte, eleggendo così la regione quale unica area della Penisola sotto i 100 euro. A breve distanza dalla convenienza del Molise troviamo poi Basilicata (103 euro per notte) e Abruzzo (109 euro). Poco “peggio”, da punto di vista degli esborsi di portafoglio, stanno invece coloro i quali punteranno a soggiornare in una casa vacanza in Calabria (112 euro), mentre le punte di maggiore onerosità si toccano in Sardegna, che con i suoi 167 euro a notte ribadisce il suo ruolo di meta più esclusiva dell’estate.

Considerando il più basso valore assoluto di un soggiorno in casa vacanza in Molise durante l’alta stagione, ne deriva anche che il risparmio monetizzabile prenotando in bassa stagione è sicuramente più convenuto rispetto a quello che si potrebbe invece conquistare pianificando una vacanza a settembre in zone più care: ad ogni modo, chi va alla ricerca di un massimo risparmio per la programmazione delle proprie ferie in una casa vacanza, non potrà che tenere in considerazione anche l’aspetto della maggiore flessibilità, con la consapevolezza – afferma Holidu nel suo dossier – che prenotare a settembre significa poter risparmiare fino al 50% in Europa (rispetto all’alta stagione) e fino al 30% in italia.

Infine, per quanto concerne l’eterno dilemma se convenga maggiormente prenotare con un largo anticipo, oppure prenotare last minute, Holidu ci fornisce qualche piccolo spunto che potremmo prendere in valutazione per i nostri comportamenti estivi. Secondo quanto ribadisce il fondatore Johannes Siebers, prenotare un po’ prima del solito le proprie vacanze estive significa potersi aggiudicare una maggiore disponibilità in termini di scelta di alloggi e di combinazioni di prezzo.

Ad ogni modo, non vi siete organizzati per tempo, non c’è nulla per cui valga la pena preoccuparsi. Siebers ci rammenta infatti come in generale le case vacanza siano meno influenzate dal cambiamento di prezzo rispetto a quanto non avvenga per strutture ricettive più tradizionali come gli hotel. Inoltre, utilizzando i filtri di ricerca offerti dalla piattaforma interattiva di Holidu sarà possibile cercare con semplicità la propria casa “perfetta”, andando ad esempio a richiedere caratteristiche più specifiche come la presenza di barche o trattamenti di maggiore riguardo per gli animali domestici.

In altri termini, non è mai troppo presto, e non è mai troppo tardi, per poter pianificare il proprio periodo di relax in una casa vacanza: meglio comunque non attendere l’arrivo del picco stagionale per evitare di rimanere a bocca asciutta…

