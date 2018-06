Uscita FAI a Capracotta domenica 1 luglio

Domenica 1 luglio 2018 è prevista un’uscita FAI a Capracotta (IS). Il programma prevede il ritrovo alle 9:45 davanti all’ingresso del Giardino della Flora Appenninica; alle 10:00 visita guidata al Giardino della Flora Appenninica (Orto Botanico posto a 1525 metri sul livello del mare, è uno dei più alti d’Italia). La dott.ssa Carmen Giancola illustrerà i vari habitat naturali in cui è strutturato l’orto botanico e guiderà i visitatori nel Percorso sensoriale, progetto dedicato a ipovedenti e non vedenti .

Alle 11:30 è prevista una visita al Caseificio Pallotta. L’azienda, a conduzione familiare, è situata a Capracotta e nasce nel 1988 come piccolo laboratorio artigianale; oggi è una moderna struttura di circa 500 mq capace di lavorare

fino a 3.000 litri di latte al giorno. Con il dott. Luca Pallotta verrà visitato il laboratorio e saranno osservate le fasi di

lavorazione dei prodotti che potranno essere assaporati durante la visita..

Nel pomeriggio la giornata potrà continuare con una visita guidata nel centro storico di Capracotta.

Per l’uscita è prevista una prenotazione obbligatoria, scrivendo a questo indirizzo, entro il 29 giugno 2018:

campobasso@delegazionefai.fondoambiente.it

