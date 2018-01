UNIMOL – Il nuovo bando per le Borse di studio

La dotazione finanziaria del bando per l’assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio universitario A.A. 2017/2018 – Azione 8.2.1 POR FESR FSE Molise 2014-2020, è di 670mila euro.

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani e stranieri che sono iscritti per l’anno accademico 2017/2018 presso:

a) Università degli Studi del Molise,

b) Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso,

c) Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise,

d) Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” – Campobasso

Le domande di accesso al beneficio devono essere inviate all'Esu entro il termine del 13 febbraio.