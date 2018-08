Unimol, al via le domande per le borse di studio Esu: scadenza il 10 settembre

Al via le domande di sostegno allo studio dell’Ente per il Diritto allo Studio. É stata fissata, infatti, al 10 settembre prossimo, alle 13, la scadenza per la consegna da parte degli studenti Unimol della richiesta per beneficiare delle borse di studio.

Le indicazioni da seguire:

Registrazione on-line sul sito www.esu.molise.it Inserendo codice fiscale, carta d’identità e numero di cellulare. A seguito della registrazione si riceverà un sms contenente una password personale per accedere ai servizi E.S.U.

Dopdichè, si procede con la compilazione della domanda on-line. Nella quale si dovrà inserire: il Corso di Laurea al quale si desidera iscriversi, la tipologia di corso (vecchio o nuovo ordinamento) e gli indicatori di reddito ISEE oppure ISEEU.

I certificati di reddito ISEE oppure ISEEU vengono rilasciati da CAAF (Centri di Assistenza Fiscale) e sono formulati in base alla dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare. Pertanto è utile ricordare di recarsi al CAAf muniti della dichiarazione dei redditi del propri nucleo familiare.

Una volta compilata, la domanda va in seguito stampata, firmata e spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno assieme ad una fotocopia del documento d’identità e i certificati di reddito ISEE oppure ISEEU all’indirizzo E.S.U. III Edificio Polifunzionale – Facoltà Agraria – Unimol via F. de Sanctis 86100 Campobasso.

Lo studente che, dopo aver iniziato la immissione dei dati, dovesse trovarsi in difficoltà, può mettersi in contatto con il numero telefonico 0874-698146 o all’indirizzo e-mail: borse@esu.molise.it.

Per presentare domanda di borsa di studio non è indispensabile essere già iscritti all’Università per l’A.A. 2018/2019, per ottenere i benefici è tuttavia necessario perfezionare l’iscrizione entro i termini previsti dall’Università senza pagamento di mora.

