Una routine di meditazione militare per addormentarsi subito

Se abbiamo bisogno di addormentarci rapidamente, una tecnica di rilassamento di metà secolo scorso, sviluppata nella U.S. Navy Pre-Flight School potrebbe fare al caso nostro. Certo non è una magia, ma aiuta a rilassare corpo e mente e dovrebbe funzionare in pochi minuti.

I fondamenti della tecnica, descritti nel libro “Relax and Win”, sono di rilassare il corpo, una parte per volta e successivamente provare a schiarire totalmente la mente per dieci secondi.

E’ necessario rilassare preliminarmente i muscoli della faccia, inclusa la lingua e i muscoli intorno agli occhi. Successivamente si può passare alle spalle e alle braccia, respirando profondamente in modo da rilassare anche il tronco. Infine, si rilassano le gambe fino alle caviglie. Per completare la procedura prevista nella lista sono necessari circa due minuti e, dopo aver rilassato totalmente il corpo, bisogna provare a svuotare la mente per 10 secondi. Secondo quanto riportato da “Art of Manliness”, Bud Winter, l’inventore del programma, suggerisce anche una serie di immagini mentali per la fase di rilassamento cerebrale: un riposo su una canoa in mezzo al lago, niente su di noi se non il cielo blu. Ma anche ripetere il mantra “non pensare” per 10 secondi potrebbe essere il metodo giusto.

Il procedimento potrebbe in realtà risultare familiare perché è molto simile ad altre tecniche di meditazione e rilassamento per il sonno. Bisognerebbe effettivamente verificare quale tecnica sia più efficace. Attualmente, il sito dell’Air – Force, nella sezione dedicata alle raccomandazioni per dormire, non menziona alcun protocollo specifico. L’esercito, invece, avvisa che ciascuno può avere una propria routine per addormentarsi e che non esiste alcuna formula magica se non ascoltare il proprio corpo.

Eliana Marinelli