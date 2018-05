Una due giorni ricca di appuntamenti all’Unimol su diritto di cronaca e patrimonio storico educativo

CAMPOBASSO. Dal 2 al 3 maggio prossimo si terranno due interessanti appuntamenti all’Unimol. Si comincia domani alle ore 11, presso l’Aula Magna ‘Vincenzo Cuoco’ Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale in Viale Manzoni a Campobasso, con una lezione speciale tenuta da un ospite d’eccezione. Sarà, infatti, il giornalista della Rai e Vicepresidente Nazionale Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola, a tenere una lectio su “Il Diritto di cronaca tra tutela dei diritti fondamentali ed etica”, agli studenti che seguono il corso di Istituzioni di Diritto pubblico rientrante nel piano di studi del Corso di Laurea in ‘Scienze della Comunicazione’, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione. Diversi i punti che verranno trattati ed approfonditi nel corso della relazione tenuta dal prof. Francesco Bocchini, docente della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico all’UniMol e che ha curato anche l’organizzazione dell’evento.

Un’occasione non solo di formazione e discussione, ma anche di riflessione e confronto che si propone di analizzare il sempre attuale tema del rapporto tra il diritto di cronaca, tutela dei diritti fondamentali ed etica, requisiti imprescindibili per la democrazia costituzionale del nostro Paese.

Con il prof. Bocchini ne discuterà dunque Gianfranco Coppola, che offrirà ai presenti una sua chiave di lettura oltreché una sua testimonianza di esperienza sui diversi aspetti affrontati durante l’incontro.

Ad aprire la giornata gli indirizzi augurali e di benvenuto delle Autorità accademiche.

Un secondo appuntamento prenderà il via sempre domani, alle 14:30 nella Sala “Enrico Fermi” (Biblioteca d’Ateneo- Viale Manzoni- Campobasso) per poi concludersi giovedì 3 maggio, organizzato e promosso dal Centro di documentazione e ricerca sulla storia delle istituzioni scolastiche, del libro per la scuola e della letteratura per l’infanzia e dal Museo della scuola e dell’educazione popolare del Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione di UniMol. CeSIS e MuSEP insieme per proporre, all’interno delle attività di ricerca scientifica, il seminario internazionale ‘Crossing perspective on historical educational Heritage – Prospettive incrociate sul patrimonio storico educativo’.

Il tema in questione sarà sviluppato nell’ambito di un colloquio tra studiosi di diversa provenienza allo scopo di confrontarsi intorno ad alcune piste fondate sulla valorizzazione dei fondi conservati negli archivi, musei e centri di ricerca per mettere in luce possibili percorsi di indagine: dalla ricostruzione dei profili biografici e professionali dei protagonisti delle scuole (insegnanti ed alunni, direttori e presidi, ecc), agli approfondimenti sulle culture scolastiche, materiali e immateriali, che hanno alimentato le discipline dei curricula e hanno accompagnato lo sviluppo dei processi di scolarizzazione nei diversi paesi coinvolti, come i libri di testo, i quaderni scolastici, i diari o i registri scolastici; alle forme della memoria scolastica.

Tutti contributi si collocheranno non in una vaga idea di storia culturale, bensì all’interno dei contesti. In tal senso l’obiettivo è anche quello di far emergere i diversi approcci che gli studiosi hanno elaborato intorno a temi comuni che hanno caratterizzato le rispettive aree di ricerca.

Il seminario si articolerà in due giornate. In particolare, il 3 maggio, dalle ore 9, i lavori continueranno in Sala Fermi per spostarsi poi alle ore 14.30 presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione (II edificio Polifunzionale, Via De Sanctis, Campobasso).

