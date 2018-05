Un weekend tra borghi, rocche, torri e merli

Ma nel week end verranno aperti al pubblico, per le visite guidate gratuite, diversi castelli. In provincia di Campobasso sono previste le visite guidate dei castelli di Termoli, Tufara, Civitacampomarano, Gambatesa, Castropignano e le torri di Riccia e Colletorto. In Provincia di Isernia è in programma la visita guidata del Borgo murato di Fornelli e dei Castelli di Macchia d’Isernia (che è stato insignito lo scorso anno della Targa di Segnalazione dal Consiglio Scientifico Nazionale), Bagnoli del Trigno, Pescolanciano, Venafro e Monteroduni. (Per tutti i castelli ci sarà la collaborazione della Soprintendenza e delle Amministrazioni comunali).

In particolare il Castello Baronale di Macchia d’Isernia domenica 20 maggio alle ore 11,00 vedrà l’apposizione della targa di Riconoscimento assegnata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Istituto Italiano dei Castelli. Subito dopo la cerimonia, alle ore 11,30 ci sarà una breve presentazione della tesi di laurea sul castello e il borgo di Macchia d’Isernia redatta dalla dottoressa Valentina Lancellotta e, a seguire, la visita guidata del castello.