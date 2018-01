Un tatuaggio full body – Tattoressia

La mania di tatuarsi oggi è di moda ma negli anni 60 il tatuaggio era visto come una bollatura di chi era stato in guerra o in galera, quando le loro storie erano l’alfabeto dei tatuaggi.

E’ diventata ormai una pratica massiva, c’è un’epidemia in giro, principalmente tra i giovani che con la stagione calda sfoggiano le loro opere d’arte.

La psicologa Elisabetta Rotriquenz, esperta in psicologia di tatuaggi afferma che: chi si fa fare un tatuaggio è una persona che vuole comunicare qualcosa di se e anche la scelta di dove farsi il tatuaggio non è casuale.

Un disegno indelebile sulla parte destra del corpo indica una persona aperta, solare, realistica, mentre chi sceglie di farsi tatuare la parte sinistra, risulta essere pessimista, con poca autostima e molto insicura. Chi sceglie la caviglia invece dimostra un carattere combattivo nel caso sia un uomo e gelosia nel caso sia una donna.

Lyle, un uomo americano è stato il primo a farsi il full-body, verso la fine degli anni 60, all’età’ di 42 anni era diventato già un idolo per tanti ragazzi. Il full-body, se fatto da persone esperte, risulta un meraviglioso effetto ottico ad ogni movimento del corpo, una pratica comunque estrema, poiché iniettare inchiostro nel corpo, non è del tutto salutare.

Ma la principale caratteristica del tatuaggio, senza fare polemiche è proprio il suo intento comunicativo, che sarà tanto più forte quanto più dolorosa sarà stata la pratica per realizzarlo.

Jiil

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp