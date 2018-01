Un rifugio per gli escursionisti sul Matese, apre Costa Chianetta

Riaperto per finalità di carattere escursionistico, area sosta trekking montani, campi estivi o invernali, ricerca scientifica, in base alle modalità inserite nel regolamento della struttura, il piccolo Rifugio “COSTA CHIANETTA” , ubicato a circa 1135 m s.l.m. nell’omonima località dell’area protetta nel territorio della Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro – Oasi WWF. Lo stabile è di proprietà del Comune di Campochiaro ed è concesso in uso a WWF OASI Ente gestore della Riserva. Il gestore può concederne l’utilizzo a coloro che ne fanno richiesta

Info e prenotazioni: Tel. 3383673035

Rifugio Costa Chianetta

Mail: guardiaregia-campochiaro@wwf.it

