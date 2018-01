Un po’ di poesia in attesa del bus, la pensilina di Villa Flora ‘fra le rime’

CAMPOBASSO. Scriviamo poesie. E poi le diffondiamo. E’ questo il motto del ‘Movimento per l’emancipazione della poesia’ che ha ‘proseliti’ anche nella piccola Campobasso. Una sorta di community che vive e si allarga anche grazie alla rete, nata per trascinare a forza la poesia fuori dalle case, fuori dai cassetti, e invitare le persone a contribuire. A volte alcuni aggiungono dei versi a penna accanto a quelli stampati, altri cancellano parole, altri ancora strappano il foglio.

Per i ragazzi del Mep, ogni forma di interazione con le poesie è positiva. Anche il tentativo di distruggerle.

Questa mattina la pensilina di Villa Flora è stata tappezzata di versi di autori anonimi, prerogativa per pubblicare con il logo Mep, in quanto l’obiettivo è mettere in primo piano la poesia. Non il suo autore. La cosa non ha tardato a suscitare gli interessi dei passanti più attenti, catturati sia dal fascino dell’iniziativa sia incuriositi dal contenuto delle opere. Le poesie sono fatte per venire alla luce, per essere condivise e anche violentate. L’importante è che se ne parli e che se ne comprenda il valore, professa il movimento.

