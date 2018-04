Un paese in lacrime per l’addio a Pinuccio La Vigna

CERCEPICCOLA. Oggi pomeriggio l’ultimo saluto della comunità di Cercepiccola a Pinuccio La Vigna, il vigile del fuoco volontario morto a San Donato Milanese lo scorso 6 aprile. E’ stato travolto da una trave crollata dal tetto durante le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato alla Rykem, azienda di detersivi industriali a San Donato Milanese.

Per la giornata di oggi a Cercepiccola è stato proclamato il lutto cittadino, la sospensione delle attività negli uffici pubblici e la chiusura delle attività commerciali. Giovedì invece i funerali si sono svolti nella cittadina del nord italia.

Al termine della celebrazione eucaristica, il feretro, avvolto nel tricolore, è uscito dalla chiesa accompagnato dai colleghi ed è stato portato su un’autoscala per l’ultimo saluto con le sirene. Sconforto a Cercepiccola dove in molti lo ricordano con stima e ammirazione. “Era una persona sempre disponibile, grande lavoratore”.

La Vigna, 48 anni, era un impiegato dell’Agenzia delle Entrate di Milano, ma dal 2013, dopo aver frequentato il corso di abilitazione faceva parte dell’organico della caserma di Pieve Emanuele. Nelle scorse ore, il capo nazionale dei vigili del fuoco Gioacchino Giomi ha annunciato che la caserma dei vigili del fuoco di via Nilde Iotti a Pieve Emanuele porterà il nome di Pinuccio La Vigna.

