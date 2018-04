Un murale a Giurisprudenza in memoria di Falcone e Borsellino

CAMPOBASSO. Finalmente la città di Campobasso avrà un luogo dedicato alla memoria di Falcone e Borsellino. E quale luogo migliore se non la Facoltà di Giurisprudenza? E’ proprio lì, sul muro che costeggia la Facoltà di viale Manzoni, che ‘sorgerà’ un’opera d’arte in omaggio ai due magistrati simbolo della lotta alla Mafia. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente dell’associazione ‘Talenti e Artisti Molisani’, Michele Falcione, che ha trovato il pieno sostegno dell’Unimol e di Palazzo San Giorgio. Oggi, infatti, sul sito del Comune di Campobasso è stata pubblicata una delibera con cui il sindaco Battista concede il patrocinio dell’amministrazione per la cerimonia di inaugurazione del murale che, oltre all’associazione molisana, vede la collaborazione della Fondazione ‘Giovanni Falcone’ di Palermo. Il ‘dipinto’ sarà realizzato da un’artista campobassana, famosa oltre i confini nazionali per aver realizzato vari lavori in Cina e negli Emirati Arabi, nonché i volti dei simboli del Campobasso Calcio al Vecchio Romagnoli e altri ‘pezzi da novanta’. In questi giorni, dopo gli ultimi passaggi burocratici, Laura Fratangelo si metterà al lavoro, per trasformare in realtà un’idea che nell’ultimo periodo ha preso forma. “Campobasso era una delle poche città italiane a non aver ancora omaggiato i due magistrati – spiega Falcione – Mi preme sottolineare che abbiamo riflettuto tanto prima di optare per la Facoltà di Giurisprudenza, ma siamo convinti che la decisione è delle migliori, in quanto sarà un simbolo da tenere sempre a mente per tutti gli studenti universitari”. La giornata conclusiva e l’inaugurazione del murale è prevista il 23 maggio, un momento dedicato alla giustizia e alla legalità, al termine del quale seguirà un concerto.

