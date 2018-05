Un gruppo di lavoro per salvare le Carresi e Caravatta ritira le dimissioni

SAN MARTINO IN PENSILIS. Al termine di un consiglio comunale fiume, fatto di tantissimi interventi e della partecipazione popolare il sindaco di San Martino, Massimo Caravatta, ha ritirato le dimissioni presentate all’indomani della mancata Carrese del 30 aprile. Il consiglio comunale all’unanimità ha dato mandato al sindaco di costituire un tavolo tecnico affinché si elaborino come nel caso del disciplinare opportune misure per far rispettare profilo della safety e security. All’interno del tavolo tecnico dovranno partecipare avvocati, due consiglieri di maggioranza e due di minoranza, il sindaco, il vescovo, il parroco e le associazioni carriste e cultuali con l’obiettivo di lavorare per trovare delle soluzioni ed essere di appoggio al lavoro delle associazioni. E a seguito della votazione il sindaco ha ritirato le dimissioni.

