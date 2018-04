Un fumetto sulla vita di Paolo Saverio Di Zinno a 300 anni dalla sua nascita

CAMPOBASSO. A 300 anni dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno, (Campobasso 1718-1781) l’associazione ‘Misteri e Tradizioni’ di Campobasso ha voluto onorare e ricordare l’ideatore degli ingegni in maniera speciale.

‘Di Zinno’s Story-l’uomo, l’artista, il genio’, questo il titolo del racconto a fumetti, attualmente in lavorazione, a lui dedicato e che sarà presentato prossimamente presso il ‘Museo dei Misteri’.

Lo scultore è noto per le cosiddette ‘Macchine viventi’, quelle che oggi più comunemente vengono chiamate ‘Misteri’ e che realizzò a partire dal 1740. Sono tredici quadri viventi del vecchio e nuovo Testamento dove bambini, anziani ed adulti, vestiti di abiti variamente colorati, sono ancorati a strutture d’acciaio e legno rivestite in modo da trasmettere l’impressione che gli angeli, i santi e i demoni, siano realmente sospesi nell’aria. Come secondo tradizione, gli ingegni trasportati a spalla sfilano ogni anno lungo le vie della città capoluogo in occasione della ricorrenza del Corpus Domini, rappresentando un unicum della tradizione religiosa e popolare.

Foto Ansa

