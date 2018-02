Incontro Acem. Di Niro smentisce e Luciano chiarisce:”Ho incontrato Di Rienzo”

CAMPOBASSO. All’indomani dell’annuncio di un avvenuto incontro con i vertici dell’Acem (Associazione Costruttori Edili del Molise) da parte di Nunzio Luciano, candidato al Senato per Forza Italia, pare si sia verificato un ‘incidente mediatico’ a seguito di un ‘errore di battitura’ che però ha avuto presto risoluzione.

Luciano, in merito al Manifesto promosso dell’associazione contenente i punti strategici per fornire un focus sul mondo delle costruzioni, aveva dichiarato in un comunicato ufficiale di aver incontrato il presidente dell’Acem, Corrado Di Niro. “Quest’ultimo più volte – si leggeva nella nota stampa inviata da Luciano – ha sollecitato l’istituzione di una ‘centrale unica’ per il pagamento diretto alle imprese senza passare per gli enti appaltanti. E questo e altri argomenti legati al settore dell’edilizia hanno caratterizzato l’incontro di stamane.”

É di oggi la smentita del presidente dell’Acem, Corrado Di Niro che nega categoricamente di aver incontrato Luciano. In una nota ufficiale, infatti, si afferma che “In merito alle notizie apparse sulla stampa locale, si comunica che il Presidente dell’ACEM Corrado Di Niro non ha mai incontrato il candidato avv. Nunzio Luciano e non ha discusso con lui dei temi riportati dagli organi di informazione.”

A seguire subito l’errata corrige da parte dell’avvocato Luciano che in una nota precisa “In merito alla nota inviata ieri per posta elettronica si precisa che per un errore di battitura è stato riportato il nome del presidente dell’Acem Corrado Di Niro. In realtà il candidato Nunzio Luciano nella giornata di lunedì 19 febbraio 2018 ha incontrato, insieme al suo staff, il direttore Di Rienzo.”

