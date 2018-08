Un cinghiale a spasso in pieno centro a Palata: è ancora emergenza

PALATA. Girava indisturbato lungo le vie del paese in pieno giorno. É successo ieri, sabato 4 agosto, nel centro di Palata, quando un cinghiale improvvisamente ha attraversato la strada incurante del caos o del rumore che lo circondava sotto gli occhi attoniti di automobilisti e passanti. La foto in evidenza è di un cittadino che ha immortalato in temp reale il passaggio dell’ungulato lungo la strada che porta al Municipio.

Ormai gli avvistamenti di cinghiali dalle zone periferiche o in prossimità di arterie principali in regione si fanno sempre più frequenti, tanto da essere diventata una vera e propria emergenza. Notevole, infatti, il rischio di incidenti che continua a verificarsi a seguito dell’improvviso attraversamento di questi animali selvatici soprattutto di notte con grave pericolo per gli automobilisti.

Foto Facebook

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp