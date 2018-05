Un Cane per Amico 2018, giornata conclusiva del progetto Fidasc

Domani, sabato 19 maggio 2018, in piazza Municipio a Campobasso a partire dalle 8.30, si svolgerà la giornata conclusiva de “Un CANE per AMICO”. La manifestazione – giunta alla sua V edizione ed organizzata dalla FIDASC, unitamente al Comune di Campobasso – vuol insegnare il rispetto per gli amici a quattro zampe e degli animali in generale. Attraverso questa iniziativa si vuole raggiungere l’obiettivo di aumentare un senso civico già dall’età dell’infanzia, tant’è che a dar vita, principalmente, alla manifestazione saranno gli studenti di alcune scuole di ogni ordine e grado del territorio. Previste, inoltre, dimostrazioni delle unità cinofile del corpo dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, del Gruppo Forestale Carabinieri dello Stato e dei cinofili Fidasc.

La prima parte dell’evento si concluderà alle ore 12 con la donazione gratuita al Comune di Campobasso, di quattro Dog toilette di arredo urbano, un modo per sensibilizzare ulteriormente il rispetto degli ambienti naturali e dei luoghi pubblici e, successivamente, con la premiazione delle prime tre scuole classificatesi nella categoria disegno, racconto e foto, riguardanti il tema della manifestazione. Dopo una breve pausa, alle ore 17.00, si proseguirà con una passeggiata a “sei zampe” denominata CINOWALKING e predisposta su due percorsi per le strade cittadine: uno per cuccioli e cani di piccola taglia, l’altro per i cani di media-grossa taglia. A fine serata premiazione della stessa.

