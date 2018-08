Un anno di porta a porta, il bilancio

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

di Vittorio Labanca

CAPRACOTTA – Dopo un anno dall’attivazione del sistema porta a porta e della raccolta differenziata a Capracotta, il sindaco Candido Paglione tira le somme in un primo bilancio, che a detta del sindaco “risulta assolutamente positivo, nonostante qualche piccola criticità”. “Dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 – aggiunge Paglione – abbiamo raggiunto quasi il 77% di raccolta differenziata, portando in discarica 29,41 tonnellate di rifiuti indifferenziati; erano ben 173,91 tonnellate nello stesso periodo del 2017, cioè prima dell’avvio della raccolta porta a porta. Il risultato che abbiamo raggiunto in meno di un anno dall’attivazione del servizio di raccolta porta a porta è semplicemente straordinario poiché la produzione di rifiuti indifferenziati si è ridotta quasi di sei volte. È la dimostrazione che il servizio funziona bene e che i cittadini collaborano. Gli sforzi fin qui fatti –continua il sindaco- da parte di tutti, pongono oggi il nostro comune in alto nella classifica dei comuni virtuosi e questo è per noi motivo di soddisfazione. Avevamo chiesto ai cittadini comprensione e pazienza, soprattutto nei primi tempi dell’avvio del servizio porta a porta ed abbiamo registrato complessivamente la disponibilità dei nostri cittadini a differenziare correttamente i rifiuti nelle proprie case. La stessa comprensione e collaborazione la chiediamo ai tanti che in queste settimane sono in vacanza a Capracotta, proprio per aiutarci a consolidare questi risultati e a tenere pulito il nostro bel paese. Abbiamo migliorato il servizio con l’istallazione di una casetta ecologica informatizzata (in funzione dallo scorso mese di aprile) proprio per venire incontro alle esigenze di coloro che non risiedono stabilmente a Capracotta. Dall’inizio di agosto, infine, abbiamo posizionato nei punti più importanti del nostro bel paese alcuni cestini per venire incontro anche alle necessità dei turisti che arrivano quotidianamente. Insomma – sintetizza Paglione – abbiamo un paese più ordinato e più pulito che ci stimola sicuramente a fare ancora meglio per il prossimo futuro. Tuttavia – rileva il sindaco – c’è qualche piccola nota dolente. Dobbiamo stare attenti alle forme di insofferenza e di prepotenza – poche per la verità – da parte di qualcuno che ritiene di poter fare a meno del rispetto delle regole che ci siamo dati. A loro rivolgo l’invito a collaborare, altrimenti sappiano che non possono stare tranquilli. Questi pochi cittadini maleducati e irrispettosi delle regole devono sapere che a breve saremo in grado di monitorare con la videosorveglianza ogni azione commessa e sanzioneremo i responsabili delle azioni di inciviltà. Saremo inflessibili. Dunque – conclude il sindaco – nuovamente grazie alla nostra comunità per la straordinaria collaborazione e per il senso civico di ciascuno che ci aiutano a fare di Capracotta un centro sempre più pulito ed accogliente”.

