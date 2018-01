Ultim’ora – Scontro tra due auto in prossimità del carcere

CAMPOBASSO. Uno scontro tra due auto si è verificato pochi minuti fa in prossimità del carcere di Campobasso. Un van della Nissan e una Hyundai si sono scontrate all’incrocio tra via Gazzani e via Herculanea. A provocare il sinistro probabilmente l’asfalto reso scivoloso dalla leggera pioggia scesa nell’ultima ora. Fortunatamente nessun è rimasto ferito a seguito dell’impatto. Sul posto una volante dei Carabinieri del 112 per risalire alle cause dell’incidente e per ripristinare la regolare viabilità.

