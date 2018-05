Ultim’ora – Esce fuori strada e finisce in un dirupo, 78enne muore sul colpo

FILIGNANO. (Ore 14:45) ULTIM’ORA. Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla Strada Provinciale nel tratto compreso fra Filignano e Montaquila. Un 78enne a bordo di una Renault Modus è uscito fuori strada precipitando in un dirupo. Purtroppo per M. F. non c’è stato nulla da fare ed è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate. Molto complesso il recupero della salma e dell’auto trovandosi in un punto critico della scarpata. Sul posto al momento, oltre ai Carabinieri, ci sono i Vigili del fuoco e gli operatori del 118.

