Ultim’ora. Avvertita forte scossa in Molise

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta la regione. Epicentro nel comune di Montecilfone con una magnitudo stimata in 4.7 gradi ad una profondità di 19km. Persone in strada in tutto il Molise. Il sisma è stato avvertito con maggiore violenza nella zona costiera. Seguono aggiornamenti

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp